Genç Camorra üyeleri 'radikal İslamcıları örnek alıyor'

İtalya'da özellikle Napoli kenti ve çevresinde güçlü olan mafya yapılanması Camorra'nın genç üyelerinin, radikal İslamcıları örnek almaya başladığı belirtildi.

Camorra'nın gençlerden oluşan bir şebekesi hakkındaki, geçen Haziran ayında sona eren davanın gerekçeli kararında, bu gençler ile "cihadcı militanlar" arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.

43 kişi hakkında 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları verilen davanın gerekçeli kararında, Hakim Nicola Quatrano şu ifadeleri kullandı:

"Napoli'nin merkezinde öldürmek ve öldürülmek için silahlarla gezen gençleri cihadcı militanlara bağlayan ince ve varoluşsal bir bağ var. Her iki grup da ölüm takıntılı, hatta belki ölüme aşıklar ve muhtemel ölümün peşinden gidiyorlar. Sanki ölüm onlar için hayatlarına bir anlam katmanın ve sonsuzluğa ulaşmanın tek yolu gibi."

Hakim Quatrano, genç Camorra üyelerinin özellikle sosyal medyadan etkilenerek radikal İslamcıların dış görünüşünü ve davranış şeklini örnek aldıklarını da belirtti.

Quatrano, bu gençlerin dış görünüşünün "klasik Camorrista'dan (Camorra üyesi) farklı olduğunu ve sosyal medyanın 'viral' haline getirdiği modellere daha çok benzediğini" yazdı ve şöyle devam etti:

"Model ve davranış stili olarak İslami radikalizmin yükselişinden etkiler var. Bu elbette ideolojik ya da dini temelli bir etki değil, daha ziyade dış görünüşe yansıyan bir etki. Bazı sanıklar, yine muhtemelen sosyal medyanın ürünü olarak, 'Taliban usulü' sakal bırakıyordu."

İtalyan basınında geçen aylarda da, genç mafya üyeleri arasında "cihadcı sakalı" ve Arapça dövmelerin yaygınlaşmaya başladığı haberleri "Bebek Camorracılar IŞİD'i taklit ediyor" gibi ifadelerle yer almıştı.

Napoli'de gençlerin suça karışmasını önlemek için sosyal projeler yürüten Scisciano Jonathan Derneği'nden Vincenzo Morgese de İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda bu durumu, "Onların (Camorra'nın genç üyelerinin) zihninde gaddarlığın ve korkusuzluğun en büyük örneği IŞİD. Semantik açıdan, devlete, kurumları temsil eden her şeye ve diğer klanlara karşı savaşın sembollerinden biri" diye açıklamıştı.