'Genç, cahil ve safsın geri dön'



İslam Devleti örgütü saflarına katılarak savaşan Alman vatandaşı Kreshnik B'nin ilk duruşması pazartesi günü Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme hakimi Thomas Sagebiel'in Kreshnik'e, ‘geleceğini yok etmek istemediklerini’ belirterek, itirafta bulunması durumunda uzun süreli hapis cezasına çarptırılmayacağını ifade ettiği bildirildi.

2013 yazında İstanbul üzerinden Suriye’ye giderek o dönem Irak Şam İslam Devleti adını kullanan İslam Devleti örgütüne katılan ve örgüt için savaşan 20 yaşındaki Kreshnik B., 'yabancı bir terör örgütüne üye olmakla' suçlanıyor. Hakim Thomas Sagebiel, Kreshnik'e yönelik iddianın sıradan değil, önemli bir suçlama olduğunu kaydederek, buna rağmen mahkemenin Kreshnik'in itiraflarda bulunması karşılığında 3 yıl 3 ay ile 4 yıl 4 ay arasında hapis cezası öngördüğünü ifade etti. Bu ceza karşılığında Kreshnik B.'nin itiraflarda bulunması ve mahkemenin soracağı sorulara cevap vermesi gerekiyor. İlk duruşma öncesi, mahkeme, savcılık ve savunma makamı arasında buna dair görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

Kreshnik B., ilk duruşmada sessizliğini korudu ancak cuma günü yapılacak ikinci duruşmada konuşması bekleniyor. Kreshnik'in avukatı Mutlu Günal, müvekkilinin kendi rızasıyla Suriye'den döndüğünü ve tehlikeli bir insan olmadığını vurguladı. Günal duruşma sonunda müvekkilinin yeniden Almanya'ya dönebildiği için müteşekkir olduğunu kaydetti.

Kreshnik B'nin neden cihatçılara katılarak Suriye'ye gittiği sorusu yargı sürecinin en fazla merak edilen sorusu. İlk duruşmada, Kreshnik B. ile kız kardeşi arasında yapılan telefon görüşmelerinden kesitler dinletildi. Görüşmelerde kız kardeşin, Kreshnik'i geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı bildiriliyor. Örgüttekilerin kendisini ailesi kadar sevemeyeceğini belirten kız kardeşin, görüşmelerden birinde Kreshnik B.'ye 'genç, cahil ve saf' olduğunu söyleyerek eve dönmesini istediği belirtildi.