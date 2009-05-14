'Genç Cadı Ödülü' Elit İşcan'a gitti

12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Ödülü"nü Portekizli yönetmen Teresa Villaverde'nin filmi "Trans" alırken, "Genç Cadı Ödülü" "Hayat Var" filmindeki oyunculuğuyla Elit İşcan'a gitti.



Festival, Kızılırmak Sineması'nda düzenlenen törenle sona erdi.



Törende, sunuculuğu "Sıfır Dediğimde", "Başka Semtin Çocukları", "Haziran Gecesi" ve "Dudaktan Kalbe" gibi yapımlardaki oyunculuğuyla dikkat çeken Özge Özder üstlendi.



Festival Koordinatörü Halime Güner, kapanış konuşmasına, "Bu yıl çok farklı bir festival oldu, etkisi uzun süreceğe benziyor" diyerek başladı.



Festivalde bu yıl, "tarihte üstü örtülmek istenen bir dönem" olan 80'li yılları ele aldıklarını belirten Güner, şunları kaydetti:



"Hükümetin Bakanı (bir darbeci generale dünyanın başka ülkesinde katil muamelesi yapılırken, ülkemizde ressam-sanatçı muamelesi yapıldığını yaşadık. Başka ülkelerde yargıdan kurtulmak için bunak rolünü yaptılar, bizim ülkemizde hala alkışlanabiliyorlar. Bununla Türkiye kendi içinde, yüreğinde mutlaka hesaplaşmalıdır. Bu ülkede insanlara, ölen çocuklarına ağlayan annelere 'Türkçe ağla' diye dipçikle vurulduğu yılları hafızamızdan çıkaramayız) diye söylüyorsa, bu Uçan Süpürge'nin tarihe işaret etmesi sonucu çıkan mesajsa, Uçan Süpürge bununla ömür boyu övünecektir."



Yerel yönetimlerin festivali desteklemediğinden yakınan Güner, yaşadıkları zorluklardan bahsetti.



Güner, festival için Türkiye'ye gelen 14 kadın yönetmenden 10'unun Türkiye'yi hiç bilmediğini ifade ederek, "Burada ne kadar büyük bir tanıtım olduğunu düşünün" diye konuştu.



Ödüller sahiplerini buldu



Festivalde, "FIPRESCI Ödülü", Portekizli yönetmen Teresa Villaverde'nin "Trans" filmine gitti. Ödülü, Villaverde adına Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Paulo Mendez, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın danışmanı İbrahim Sarıtaş'ın elinden aldı.



Genç oyuncuları desteklemek için bu yıl ilk defa verilen "Genç Cadı Ödülü"ne de "Hayat Var" filmindeki performansı nedeniyle Elit İşcan layık görüldü. İşcan, ödül için teşekkür ederek, "Benim için çok yürüklendirici" dedi.



Festivalin kapanışında "Tecavüze sessiz kalmak taraf olmaktır, 28 Mayısta duruşmaya" pankartı açıldı.



Kazanan film, törenin ardından ücretsiz gösterildi.



Festivalde bu yıl 9 ülkeden 12 film FIPRESCI Ödülü için yarışmıştı.



Polonya'dan Anita Piotrowska, İsveç'ten Leif Joley ve Türkiye'den Nil Kural'dan oluşan FIPRESCI Jürisi, Almanya, Amerika, Arjantin, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Portekiz, Rusya ve Türkiye'den katılan filmler arasından seçme yaptı. (AA)

