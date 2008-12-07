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'Genç cadı' aranıyor!

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında bu yıl ilk kez genç kadın oyunculara yönelik olarak ''Genç Cadı'' ödülü verilecek.

07 Aralık 2008 02:00

Issız Adam filmindeki Ada rolüyle bir anda yıldızı parlayan Melis Birkan'ın da aday olarak gösterildiği 'Genç Cadı' ödülü, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında bu yıl ilk kez genç kadın oyunculara yönelik verilecek. Adaylar güçlü ama ödül sadece tek bir isme gidecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında bu yıl ilk kez genç kadın oyunculara yönelik olarak ''Genç Cadı'' ödülü verilecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında 12. kez düzenlenecek olan festivalde, genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, onların sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla Genç Cadı Ödülü'nü verecek.

Festivalin kapanış gecesinde verilecek ödül için 2007-2008 Mayıs ayları arasında gösterime girmiş olan Türk filmleri değerlendirilecek. Başrol ya da yardımcı rol kıstası olmadan yapılacak seçimde kadın oyuncuların oyunculukları kadar oynadıkları karakter de değerlendirmeye alınacak.

Adaylar arasında, ''Gitmek'' filmindeki rolüyle Ayça Damgacı, ''Vicdan'' adlı yapımdaki rolüyle Tülin Özen, ''Issız Adam'' isimli yapımdaki rolüyle Melis Birkan ve ''Pazar: Bir Ticaret Masalı'' isimli filmdeki rolüyle Şenay Aydın da bulunuyor.

Ödülü kazanan oyuncu, festivalin 14 Mayıs'ta düzenlenecek kapanış gecesinde açıklanacak.

(AA)

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