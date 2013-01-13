T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genç bilişimci Aaron Swartz intihar etti

26 yaşındaki Swartz'un New York'taki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği bildirildi

13 Ocak 2013 21:17

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'in kurucularından Aaron Swartz evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım sitelerinden Reddit'in kurucularından Aaron Swartz intihar etti.

26 yaşındaki Swartz'un New York'taki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Swartz, RSS denilen internet besleme formatlarını geliştirerek adını duyurmuştu.
İnternette sansürün kaldırılmasına yönelik eylemleriyle de tanınan Aaron Swartz, bu nedenle bilgi korsanlığı ve yasadışı dosya indirme gibi suçlardan 13 kez yargılanmıştı.

Swartz, bazı akademik belgeleri internette yaydığı için gelecek ay mahkemeye çıkarılacaktı. Suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis ve büyük para cezaları kendisini bekliyordu.

ETİKETLER

genç bilişimciintihar ettiAaron Swartz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24