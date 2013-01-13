Genç bilişimci Aaron Swartz intihar etti

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'in kurucularından Aaron Swartz evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım sitelerinden Reddit'in kurucularından Aaron Swartz intihar etti.

26 yaşındaki Swartz'un New York'taki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Swartz, RSS denilen internet besleme formatlarını geliştirerek adını duyurmuştu.

İnternette sansürün kaldırılmasına yönelik eylemleriyle de tanınan Aaron Swartz, bu nedenle bilgi korsanlığı ve yasadışı dosya indirme gibi suçlardan 13 kez yargılanmıştı.

Swartz, bazı akademik belgeleri internette yaydığı için gelecek ay mahkemeye çıkarılacaktı. Suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis ve büyük para cezaları kendisini bekliyordu.