Genç bilim insanları buluşuyor

Türkiye Bilimler Akademisi’nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı’na (TÜBA-GEBİP) seçilmiş genç bilimcilerin akademik etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan yıllık toplantısı, bu yıl 11-12 Ekim 2008 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.



1993 yılında 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Bilimler Akademisi’ne, diğer görevlerinin yanı sıra, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek gibi görevler verilmişti. Akademi bu doğrultuda 2001 yılında ülkemizin araştırmalarıyla ön plana çıkmış, 37 yaşını geçmemiş genç bilim insanlarını ödüllendirmek ve Türkiye’de yapacakları araştırma etkinliklerini desteklemek üzere GEBİP programını başlattı. Akademi bu program aracılığıyla, tüm bilim dallarından bugün sayıları 201’e ulaşan üstün başarılı genç bilim insanlarını destekleyerek, ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırmayı amaçlıyor.



Bilimi ve bilimsel uğraşıyı benimsetmek, desteklemek ve bilimin toplumsal yaşamdaki etkinliğini artırmak amaçlarını güden Türkiye Bilimler Akademisi’nin her yıl başka bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bu toplantılarda, güncel araştırmaların sunumu ve tartışmalar yanında, üstün başarılı genç bilim insanlarının kendi aralarında etkileşiminin ve Akademi ile olan bağlarının güçlenmesi de sağlanmaktadır.



Toplantı, 11 Ekim 2008 Cumartesi günü saat 10.30’da açılış konuşmaları ve Yeditepe Üniversitesi’nin tanıtımı ile başlayacak. Saat 11.00’de 2007 yılı Milliyet Gazetesi'nin Örsan Öymen İnceleme Ödülü'ne layık bulunan TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Güvenç “Nasıl Bir Eğitim Reformu” konulu bir konferans verecek.



Öğleden sonra GEBİP Ödülü sahibi genç bilim insanları, gün boyunca dört paralel oturumda, kendi faaliyet alanlarını tanıtacak ve son bir yılda yürüttükleri araştırmalara ilişkin birer sunum yapacak. Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, mühendislik alanlarından sağlık bilimlerine kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmış olan bu sunumlar, tüm ilgilenen dinleyicilere açık olacak.



Toplantı, 12 Ekim sabahı genel bir değerlendirme oturumu ve Yeditepe Üniversitesi'nin bazı bölümlerini ziyaret ile sona erecek.





