Genç Bilim İnsanı Ödül'leri sahibini arıyor

“Her Çocuk Mucit Doğar” söylemiyle birçok projeye imza atan Bilim Kahramanları Derneği’nin yürüttüğü Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahibini bekliyor. Projenin Seçici Kurul’unu da belirleyen ev sahipleri bu sene Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Gedik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Berrak Kurtuluş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. M. Remzi Sanver.

Projeye, temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki herkes başvurabiliyor. Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ne başvuru için son tarih 28 Şubat 2015. Bilim Kahramanları Derneği hakkında yayımlanan tanıtım yazısı şöyle:

“Her çocuk mucit doğar” söylemiyle yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği, bilimi toplumun odak noktası haline getirmek amacıyla gönüllü bir ekip tarafından kurulan, kâr amacı gütmeyen, kamu yararı gözeten bir kurumdur.

Dernek bu amaca yönelik olarak dünyada özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle 80 ülkede yapılan FIRST® LEGO® League’i etkinliğini 10 yıldır Türkiye’de düzenlemektedir. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Bilim Kahramanları Buluşuyor etkinliğinin deneyimi; gençlerin hem bilim, sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli, süreç odaklı bir deneyim yaşamalarına imkân tanımaktadır. Bu deneyimler, çocukların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerine teşvik eder. Bilim Kahramanları Derneği, ülkemizdeki bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla her yıl 3 farklı üniversite rektörünün ev sahipliğinde “Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ projesini gerçekleştirmektedir. Bu proje kapsamında, ülkemizde temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunmuş, bu alanların gelişmesinde öncü olmuş, bilim ve mühendisliğin toplum yararına kullanılmasında etkin olmuş bilim insanları seçilir ve ödüllendirilir.”

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