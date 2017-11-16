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Spor

Genç Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası Hindistan'da yapılacak

ANKARA,(DHA) - HİNDİSTAN'ın Guwahati şehrinde 19-29 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Genç Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 kadın milli sporcu temsil edecek

16 Kasım 2017 13:21

ANKARA,(DHA) - HİNDİSTAN\'ın Guwahati şehrinde 19-29 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Genç Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 7 kadın milli sporcu temsil edecek.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Guwahati\'deki şampiyonaya 38 ülkeden çok sayıda sporcunun katılacağını belirterek, ülkemizin 7 sıklette temsil edileceğini belirtti.
Hedeflerinin mümkün olan en üst başarı ile yurda dönmek olduğunu kaydeden Başkan Gözgeç, \"Bu şampiyona Gençlik Olimpiyatları için de kota verilen bir organizasyon. Bu nedenle bizler için son derece önemli. Dünya Şampiyonası\'nda 51 kg Beyza Saraçoğlu, 57 kg Havva Nur En, 60 kg Zeynep Gedikli, 64 kg Çağla Aluç, 69 kg Cansel Oltu, 75 kg Selma Karakoyun, +81 Sueda Şahin  madalya için ringe çıkacaklar. Kafilemiz iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hepsine başarılar diliyorum\" ifadesini kullandı.
 
(FOTOĞRAFLI)

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