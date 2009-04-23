Genç baletin başarısı

Genç balet Kadir Okurer, New York'ta düzenlenen dünyanın en önemli bale yarışmalarından "Youth America Grand Prix"de (YAGP) ikincilik ödülü aldı.



Dünyanın en büyük ve en önemli gençlik bale yarışmalarından olan "Youth America Grand Prix" (YAGP)in 10. yıl dönümü çerçevesinde 17-21 Nisan tarihlerinde 9-19 yaş arası düzenlenen yarışmada finalde yarışan balet Okurer, erkekler kategorisinde 2. oldu. Okurer, finalden bir gün sonra dereceye girenlerin açıklanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde madalyasını aldı. Balet Okurer yarışmanın 21 Nisan'da düzenlenen finalinde salonu dolduran kalabalıktan büyük alkış almıştı.



Okurer ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yarışmada elde ettiği dereceden dolayı çok mutlu olduğunu, bir Türk balet olarak dünya çapındaki bu yarışmada ödül almanın çok güzel olduğunu ve çalıştırıcıları Armağan Davran ile Serhat Güdül'e teşekkürlerini sunmak istediğini söyledi.



Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Okurer, yarışmanın dünyanın pek çok ülkesinden genç balerin, balet ve jüri üyelerini bir araya getirdiğini belirterek bu yarışmada ödül almanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.



"1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Büyük Ödülü" sahibi de olan balet Kadir Okurer, ABD'de önemli teklifler aldığını ve Ankara'ya dönüşünde bu teklifleri değerlendireceğini, şu an, mutluluğunu yaşamaktan başka bir şey düşünemediğini söyledi.





