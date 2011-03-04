-GENÇ: ''BALBAY VE ÖZKAN'I ÖLÜME MAHKUM ETTİLER'' TBMM (A.A) - 04.03.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan'ın, cezaevindeki yerlerinin değiştirilerek adeta ölüme mahkum edildiğini ileri sürdü. Genç, Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Balbay ve Özkan'ın, henüz inşaatı tamamlanmamış, nemli bir ortamın hakim olduğu koğuşlara yerleştirildiğini, bundan büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kendisinin de 25'li yaşlarda, vergi kontrol memurluğu yaptığı dönemde bir süre nemli bir ortamda ikamet etmek zorunda kaldığını ve zatürre olduğunu ifade eden Genç, ''Balbay ve Özkan'ı da bu şekilde ölüme mahkum ettiler. İşkence etmelerine de gerek kalmadı. Orada kısa zamanda zatürre olurlar'' diye konuştu. Kamer Genç, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki son gözaltıları da değerlendirerek, Türkiye'de artık, ''AKP'den değilseniz yaşama hakkınız yok'' gibi bir durumun söz konusu olduğunu savundu. Genç, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine ilişkin değerlendirmesinde de ''Erbakan'ın cenaze töreniyle Türkiye'nin geldiği durum ortadadır. Allah rahmet etsin, Başbakanlık yapmıştır ama kendisi cenazesinde, tabutuna Türk bayrağını kabul etmemiştir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin cenazesi de orada kalktı gibi geldi bana'' dedi.