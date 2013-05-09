Diyarbakırlı gencin sözleri nedeniyle, Abbas Güçlü programı erken bitirdi

Kanal D'de yayınlanan Genç Bakış programının dün Akdeniz Üniversitesi'nde çekilen bölümüne Rixos Oteller Zinciri'nin sahibi iş adamı Fettah Tamince konuk oldu. Programın soru cevap kısmında bir öğrencinin söz alarak, "Bu ülkede Kürt iş adamları sadece Kürt oldukları için öldürüldüler. Bunların listeleri de vardır" demesi üzerine salondan tepki geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine programı hazırlayan Abbas Güçlü yayına son verdi.

Fettah Tamince üniversiteli gençlerin sorularını yanıtladı çalıştı.Tamince'nin gençlere yönelik önerilerini eleştiren öğrenci, "Akşamdan beri kariyerden bahsediliyor. Evet kariyer, ama ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da hala sokaklarda çocuklar öldürülüyor. Hala Uğur Kaymaz'lar, Ceylan Önkol'lar öldürülüyor. Hala üniversitelerde Şerzan Kurt'lar, Aydın Erdem'ler, Murat İzol'lar katlediliyor. Bu şartlarda biz ne kadar kariyer yapabiliriz. Burada şehit kanlarından bahsediliyor. Artık kan yarıştırmayalım. Yeterince kan akıtıldı. Siz liberal olduğunuz için milyarder olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu ülkede Kürt iş adamları sadece Kürt oldukları için öldürüldüler. Bunların listeleri de vardır." şeklinde konuşunca salonda yuhalamalar ve protestolar başladı.

Salondaki öğrencilerin bir anda hareketlenmesi üzerine Abbas Güçlü öğrencileri yerlerine oturmaya davet etti. Ancak salondaki gerginlik devam edince Abbas Güçlü "Arkadaşları sakinleştirmek için programı kapatmak zorundayız" dedi ve programa son verildi