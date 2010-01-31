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Yaşam

Genç avukatın sır ölümü

Şişli'deki Poyraz Hukuk Bürosu'nda çalışan 28 yaşındaki 5 yıllık avukat Ece Arslan evinde ölü bulundu.

31 Ocak 2010 02:00

T24- Şişli'deki Poyraz Hukuk Bürosu'nda çalışan 28 yaşındaki 5 yıllık avukat Ece Arslan evinde ölü bulundu. Polis, Ece Arslan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığını belirtti. Ağzında köpük bulunan Arslan'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesi ile ortaya çıkacak.

Poyraz Hukuk Bürosu'nda çalışan Avukat Ece Arslan'a telefonla ulaşamayan arkadaşları saat 20.00 sıralarında polisten yardım istedi. Merkez Mahallesi Koca Mahsur Sokak Deniz Apartmanı 35/6'da bulunan eve gelen polis, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Baygın halde ve ağzından köpük çıkan Ece Arslan'ı bulan polis, olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri Ece Arslan'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ece Arslan'ın cesedi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ölüm haberini alan arkadaşları evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Arslan'ı son bir kez görmek isteyen yakınlarını sağlık ekipleri ikna etmekte zorlandı. Arkadaşları, çete suçları ile ilgili davalara bakan Ece Arslan'ın tansiyon hastası olduğunu söylediler. İstanbul Barosu avukatlarından Ece Arslan'ın yanlız yaşadığı ve babası Oğuz Arslan'ın Eskişehir'de baro başkanlığı yaptığı bildirildi.

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