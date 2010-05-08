Genç avukata sahtecilerin saldırısı

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TURİSTLER KORKTU



Olayların büyümesi üzerine polis biber gazıyla esnafa müdahale etti. İşyerine sığınan Zeynep Kurtoğlu’nu dışarı çıkarmakta zorlanan polis, çelik yelek giydirerek çarşıdan çıkarabildi. Polis otosuyla karakola götürülen Kurtoğlu, saldırıda bulunan esnaf hakkında şikâyetçi oldu. Bu sırada kapalı çarşıda sıkılan gaz nedeniyle bazı çalışanlar fenalık geçirirken, Arzu Yüksel adlı kadın hastaneye kaldırıldı. Çarşı içerisinde bulunan turistler de gazdan zarar gördü. Sahte ürünlerin Türkiye’nin her yerinde satıldığını belirten esnaf ise, “Gitsinler büyük balıkları yakalasınlar. Toptancıları bassınlar” diye kendini savundu. (habertürk)