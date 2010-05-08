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Yaşam

Genç avukata sahtecilerin saldırısı

Büyük bir spor markasının avukatı, Antalya’daki İki Kapılı Han’da sahte ürünleri tespit etmeye çalışırken esnafı tarafından linç ediliyordu. Polis, avukat

08 Mayıs 2010 03:00

 T24- PUMA markasının avukatı Zeynep Kurtoğlu (24), önceki akşam saatlerinde sahte ürün tespiti için Antalya’nın tarihi ve turistik çarşısı İki Kapılı Han’a baskın düzenledi. 780 işyerinin bulunduğu çarşıda 100 işyerinde arama yapmak isteyen avukat, esnafın tepkisiyle karşılaştı. Avukatla çarşı esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Avukat Kurtoğlu, öfkeli esnafın elinden bir işyerine sığınarak kurtuldu.


TURİSTLER KORKTU


Olayların büyümesi üzerine polis biber gazıyla esnafa müdahale etti. İşyerine sığınan Zeynep Kurtoğlu’nu dışarı çıkarmakta zorlanan polis, çelik yelek giydirerek çarşıdan çıkarabildi. Polis otosuyla karakola götürülen Kurtoğlu, saldırıda bulunan esnaf hakkında şikâyetçi oldu. Bu sırada kapalı çarşıda sıkılan gaz nedeniyle bazı çalışanlar fenalık geçirirken, Arzu Yüksel adlı kadın hastaneye kaldırıldı. Çarşı içerisinde bulunan turistler de gazdan zarar gördü. Sahte ürünlerin  Türkiye’nin her yerinde satıldığını belirten esnaf ise, “Gitsinler büyük balıkları yakalasınlar. Toptancıları bassınlar” diye kendini savundu. (habertürk)

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