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Spor
Deutsche Welle

Genç atletten sürpriz madalya

Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 3 bin metre engelli finalinde Alman Gesa Felicitas Krause 3’üncü olarak bir sürprize imza attı. Cirit atmada Kenyalı Yego tarihin en iyi üçüncü derecesini yaparak altın madalyayı aldı.

26 Ağustos 2015 20:30


Alman atlet Gesa Felicitas Krause 3000 metre engellide ülkesine bronz madalya kazandırdı. 23 yaşındaki sporcu Pekin’deki şampiyonda 9:19,25 ile en iyi şahsi derecesini yaptı. Krause aynı zamanda Almanya’ya bu branştaki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırdı. Yarışmayı Kenyalı Hyvin Kiyeng Jepkemoi 9:19,11 ile kazanırken Tunuslu Habiba Ghribi 9:19,25'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi odu.

Günün bir başka sürprizi erkekler 400 metre finalini kazanan Güney Afrikalı atlet Wayde van Niekerk'ten geldi. 23 yaşındaki atlet 43.48 ile en iyi şahsi ve tarihin en iyi 4'üncü derecesini yaparak, Pekin Olimpiyatları şampiyonu ve son dünya şampiyonası birincisi ABD’li LaShawn Merritt’i (43,65) geride bıraktı. 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Grenadalı Kirani James ise üçüncü olarak (43,78) bronz madalya ile yetindi.

Cirit atmada altın Kenyalı Yego’nun

Erkekler cirit atma finalinde Kenyalı Julius Yego 92,72 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yego yılın en iyi derecesine imza atarken aynı zamanda tarihin en iyi üçüncü derecesini yaptı. Kenya da böylece bu branştaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Finalde Mısırlı Ihab El Syed Abdülrahman 88,99’luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken Finli eski dünya şampiyonu Tero Pitkämäki (87,64) üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hejnova yine Dünya Şampiyonu

Kadınlar 400 metre engellide Çek Zuzana Hejnova 2013'teki başarısını tekrarladı ve yine altın madalyanın sahibi oldu. 28 yaşındaki atlet 53,50 ile yılın en iyi derecesini yaptı. ABD'li Shamier Little (53,94) ikinci olarak gümüş madalyaya uzanırken vatandaşı Cassandra Tate 54,02 ile bronz madalya aldı.

Bolt ve Gatlin finalde

İki rakip Usain Bolt ve Justin Gatlin Pekin’deki 200 metre finaline zorlanmadan yükseldi. Son şampiyon, dünya rekoru sahibi ve Olimpiyat şampiyonu Bolt yarı finalde serisini 19,95’lik dereceyle kazandı. Yılın en iyi derecesine sahip ABD’li Gatlin ise kendi serisinde 19,87’lik derece yaptı. Pazar günü koşulan ve Bolt’un birinciliğiyle sona eren Pazar günkü 100 metre yarışının rövanşı niteliğindeki 200 metre finali Perşembe günü TSİ 15:55’te yapılacak. Jamaikalı Bolt 10’uncu dünya şampiyonluğu için koşacak.

Kübalının ilk şampiyonluğu

Kadınlar sırıkla atlamada Kübalı Yarisley Silva ilk Dünya Şampiyonluğunu kazandı. 4,90 metre ile yılın en iyi derecesine imza atan Silva altın madalyanın sahibi olurken Brezilyalı Fabiana Murer (4,85) ikinci, Yunan Nikoleta Kyriakopoulou (4,80) üçüncü oldu.

Kenya açık farkla önde

Pekin’deki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın beşinci günü sonundaki madalya sıralamasında 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Kenya açık farkla ilk sırada bulunuyor. İkinci sıradaki İngiltere’nin 3 altın, üçüncü Jamaika’nın 2 altın, 1 bronz madalyası var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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