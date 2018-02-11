Genç atletler, Balkan Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

SOFYA / DHA
Atletizm Genç Milli Takımı, Sofya\'da düzenlenen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 15 madalya kazanırken, iki dalda da Türkiye rekoru yenilendi.
Bu yıl ikincisi yapılan Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye 15 madalya kazandı. Ay-yıldızlı atletler, yarışmalarda 2 altın, 6 gümüş, 7 de bronz madalya kazanma başarısı gösterdiler.
Yarışmalarda Türkiye\'nin elde ettiği madalyalar şöyle:
ALTIN MADALYA (2)
Urkuş Işık - Kadınlar 3000 metre
Türkiye takımı - 4×400 metre erkekler
GÜMÜŞ MADALYA (6)
Şevval Ayaz - Kadınlar 60m engelli
Mehmet Çelik - Erkekler 800 metre
Murat Yalçınkaya - Erkekler 1500 metre
Rümeysa Coşkun - Kadınlar 3000 metre
Ömer Amaçtan - Erkekler 3000 metre
İlyas Çanakçı - Erkekler 400 metre
BRONZ MADALYA (7)
Medine Ökte - Kadınlar 800 metre
Enes Can Bayrataroğlu - Erkekler yüksek atlama
Eda Nur Kılıç - Kadınlar 60 metre
Mustafa Onur Sadıkoğlu - Erkekler 60 metre
İslam Taşçı - Erkekler 3000 metre
Türkiye takımı - 4×400 metre kadınlar
Alperen Karahan - Erkekler gülle atma
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