Genç atletler, Balkan Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

SOFYA / DHA

Atletizm Genç Milli Takımı, Sofya\'da düzenlenen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 15 madalya kazanırken, iki dalda da Türkiye rekoru yenilendi.

Bu yıl ikincisi yapılan Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye 15 madalya kazandı. Ay-yıldızlı atletler, yarışmalarda 2 altın, 6 gümüş, 7 de bronz madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Yarışmalarda Türkiye\'nin elde ettiği madalyalar şöyle:

ALTIN MADALYA (2)

Urkuş Işık - Kadınlar 3000 metre

Türkiye takımı - 4×400 metre erkekler

GÜMÜŞ MADALYA (6)

Şevval Ayaz - Kadınlar 60m engelli

Mehmet Çelik - Erkekler 800 metre

Murat Yalçınkaya - Erkekler 1500 metre

Rümeysa Coşkun - Kadınlar 3000 metre

Ömer Amaçtan - Erkekler 3000 metre

İlyas Çanakçı - Erkekler 400 metre

BRONZ MADALYA (7)

Medine Ökte - Kadınlar 800 metre

Enes Can Bayrataroğlu - Erkekler yüksek atlama

Eda Nur Kılıç - Kadınlar 60 metre

Mustafa Onur Sadıkoğlu - Erkekler 60 metre

İslam Taşçı - Erkekler 3000 metre

Türkiye takımı - 4×400 metre kadınlar

Alperen Karahan - Erkekler gülle atma

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