Genç anneler bebeğin şirininden daha iyi anlıyor

Genç annelerin, en şirin bebek yüzünü ayırt etmede yaşlı kadınlar ve her yaştan erkeklerden daha iyi olduğu belirlendi.



Sonucu New Scientist dergisinde yayımlanan bir araştırma çerçevesinde, katılımcılara, bazıları daha sevimli hale getirilmiş bebek yüzleri gösterildi.



İngiltere'deki St. Andrews Üniversitesinde görevli bilim adamı Reiner Sprengelmeyer ve çalışma arkadaşları, araştırma kapsamında, bebek yüzlerini gösteren resimler üzerinde oynamalar yaparak, bazılarını çok sevimli hale getirdi.



Yaşları 19 ila 26 olan genç kadınların, 200 farklı deneyde, aradaki "şirinlik" farkı çok küçük olsa da en sevimli bebek yüzünü ayırt etmede, yaşlı kadınlar, genç ve yaşlı erkeklerden çok daha iyi oldukları ortaya çıktı.



Sprengelmeyer, genç kadınlarda görülen bu özellikte, östrojen ve progesteron hormonları seviyelerinde yüksekliğin rol oynamış olabileceğini belirtti.



(AA)

