Genç akademisyenlerden Başbakan'a 'dindar gençlik' eleştirisi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dindar nesil yetiştiriyoruz' sözleriyle başlayan tartışmaya genç akademisyenler de katıldı. Akademisyenler, ''bu sözleri son derece tehlikeli buluyoruz'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben kaleme aldıkları mektubu okuyan ve bu görüntüleri popüler video paylaşım sitesi YouTube üzerinde kamuoyu ile paylaşan genç akademisyenler, "Bizler; Müslüman, Hristiyan, Yahudi ya da Zerdüsti, Alevi veya Safii, dindar ya da dinsiz, Ateist veya Agnostik, laikliğin gerekliliğine yürekten inanan genç akademisyenler olarak dindar ve muhafazakar bir gençlik yetistirmeye dair son açıklamalarınızı son derece tehlikeli ve ürkütücü buluyoruz" diyor.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve 500 civarında öğrencinin siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu olarak yargılandığını belirten akademisyenler, http://basbakanayanit.blogspot.com adresi üzerinde yürüttükleri kampanya sonucu topladıkları 3 binden fazla imzaya da videonun son bölümünde yer veriyor.