GENAR müdüründen anlaşılamayan ifade: Erdoğan politik uzay zamanı büktü

GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “siyasi başarısını” anlatırken, “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi.

Odatv'nin aktardığına göre GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen, Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatırken anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir."

Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Albert Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.

Mustafa Şen'in bu sözleri sosyal medyada şöyle karşılık buldu: