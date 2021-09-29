GENAR Başkanı: AK Parti bundan sonra daha çok 'AK Parti' dili kullanacak

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, "HDP seçmeni zaten MHP’nin kurduğu dilden rahatsız olmaz, biliniyor. AK Parti’nin normal dili herkesi bu ülke çatısı altında tutmaya çalışan bir dil. Dolayısıyla AK Parti bundan sonra daha çok AK Parti dili kullanacak" görüşünü savundu. Millet İttifakı’nın yürüttüğü tartışmalarla “seçime nasıl gidilir”in cevabını aradığını belirten GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’a göre HDP’nin desteği olmadan Millet İttifakı’nın bir anlamı yok.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, HDP’nin açıkladığı deklarasyonun önemli olduğunu belirten Aktaş, HDP ile Millet İttifakı temsilcilerinin oturacağı masaya işaret etti. Oluşacak masaya “Çözüm süreci çıtasıyla” oturulacağını, Millet İttifakı’nın bu çıtaya ne kadar yaklaşıp yaklaşamayacağının belirleyici olacağını belirten Aktaş şunları kaydetti:

“Tarihinde hiç özgürlük vermemiş, daha çok kısıtlama yapmış, sistem partileri de denebilir, CHP ve İYİ Parti’nin özgürlük verme eğilimi ne kadar? Bu müzakerelerin en kıymetli tarafı. Meral Akşener başbakan olacak, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı mı olacak! Bu hesap kendi başına yetmiyor. Bütün mesele HDP’yi sürece nerede ve nasıl katacakları meselesi. O zaman muhalefet anlam kazanabilir. Muhalefet çözüm süreci formasyonuna ne kadar yaklaşacak, muhalefetin genetiği buna ne kadar yatkın, bunlar belirleyici olacak. Üç mülteciye karşı ırkçılığa varan bir siyasi yaklaşım Kürt’ün hakkını ve hukukunu nasıl sağlayacak bu zihnimizdeki sorular.”

Seçimlerde ekonomik, sosyal ve uluslararası meselelerin etkili olduğunu fakat seçim psikolojisinin bugünden yarına oluşmayacağını belirten Aktaş’a göre AKP'nin tutumu gelecekte belirleyici olacak. AKP’nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP oylarını almaya dönük atacağı adımların önemli olduğunu belirten Aktaş, “Dışarıdan baktığımız zaman HDP üzerinden muhalefeti köşeye sıkıştırmak keyifli gibi duruyor. Ama bu nihayetinde HDP seçmenini Millet İttifakı’na yaklaştıran bir tutum oluyor” dedii

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“HDP seçmeni içerisinde AK Parti’ye kültürel olarak yatkın yüzde 3’lük bir kitle var. Fakat AK Parti son yerel seçimlerde bu yüzde 3’lük kesimden istifade edemedi. Tarih boyunca yüzde 3 yüzde 4 oranında HDP seçmeni, AK Parti’nin belediye başkanı adayına oy vermişti. Son yerel seçimde bu oran sıfıra yaklaştı ve AK Parti için büyük bir kayıptı. AK Parti bundan sonra AK Parti dili kuracak MHP de MHP dili kuracak. HDP seçmeni zaten MHP’nin kurduğu dilden rahatsız olmaz, biliniyor. AK Parti’nin normal dili herkesi bu ülke çatısı altında tutmaya çalışan bir dil. Dolayısıyla AK Parti bundan sonra daha çok AK Parti dili kullanacak.”