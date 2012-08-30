Gen, internet bağımlığında etkili mi?

Bonn Üniversitesi ve Mannheim’daki Ruhsal Sağlık Merkez Enstitüsü araştırmacılarının yaptıkları araştırmayla internet bağımlılığının moleküler genetik nedenleri olabileceği belirlendi.

Buna göre, internet bağımlılığının tıpkı nikotin ve alkol bağımlılığı gibi moleküler genetik nedenleri olabilir. Bilim insanları, araştırma kapsamında, sorunlu internet kullanıcılarında nikotin bağımlılığında büyük bir rol oynadığı bilinen belirli bir gen bölgesindeki değişimleri gözlemledi.

Araştırmacılar, söz konusu gendeki mutasyon ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi daha yakından incelemek için başka çalışmaların da gerekli olduğunu belirtti. Ancak Bonn Üniversitesi Diferansiyel ve Biyolojik Psikoloji Bölümü'nden Christian Montag, “Veriler hâlihazırda, internet bağımlılığının moleküler genetik nedenlerine dair açık ipuçlarının olduğunu gösteriyor” dedi. Montag'a göre, şu ana kadarki araştırmalar, internet bağımlılığının bir kuruntu olmadığını ortaya koyuyor.



Huzurlarının bozulacağını düşünüyor



Bilim insanları geçtiğimiz yıllarda toplam 843 insanın internet kullanım alışkanlıkları hakkında anket yapmış ve sonuçlar, araştırmaya katılan 132 kadın ve erkeğin online medya araçlarının kullanımı konusunda sorunlu bir tutum sergilediklerini göstermişti.

Bu kişilerin günlük yaşamları internet tarafından şekillendirilirken, internetten uzak durmak zorunda kaldıklarında ise huzurlarının bozulacağını düşünüyor. Yapılan başka araştırmalar, bu 132 deneğin söz konusu gen bölgesinde sağlıklı kontrol grubundaki insanlara kıyasla daha sık değişiklikler saptandı. (Deutsche Welle Türkçe)