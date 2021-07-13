Gen İlaç ve Sağlık A.Ş. halka arz oluyor; talepler 28-30 Temmuz'da toplanacak

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arz, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Talep toplama tarihleri ise 28-29-30 Temmuz olarak belirlendi.

Şirketin halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.

Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Gen İlaç’ın 1 TL nominal değerli payının hisse fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilen payların yüzde 34’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1’i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz gelirlerinin yüzde 70'i yurt içi ve yurt dışı büyümede kullanılacak

Şirket, halka arz sonrası elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlanıyor.

Gelirin yüzde 15-20’sini ise halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, yüzde 10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan yüzde 10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedefliyor.