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Gemlik'te trafikte gürültü kirliliğine neden olan motosikletler sergilendi

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından, ilçede trafikteki gürültüden kaynaklanan şikayetler üzerine yapılan uygulamalarda el konulan motosikletler, abartılı egzozlar ve yasaya uygun ol

19 Kasım 2018 18:51

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından, ilçede trafikteki gürültüden kaynaklanan şikayetler üzerine yapılan uygulamalarda el konulan motosikletler, abartılı egzozlar ve yasaya uygun olmayan araç parçaları sergilendi.
Gemlik\'te trafikteki gürültüden kaynaklanan şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda, evraksız kullanılan motosikletlerle abartılı egzozlar ve yasaya uygun olmayan araç materyallerine el konuldu. El konulan motosikletler, abartılı egzozlar ve araç parçaları sergilendi.
Özellikle gece saatlerinde gürültü kirliliğine neden olan sürücülere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirten Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, çalışmalarından dolayı Trafik Şube ekiplerine teşekkür etti. Benzer çalışmaların aralıksız süreceği, trafikte tehlike oluşturan araçlara da izin verilmeyeceği belirtildi.

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