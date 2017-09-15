Gemlik'te çöp ev temizlendi

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine, 80 yaşındaki Osman Genç\'in yaşadığı çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi. Evden römorklar dolusu çöp çıktı.

Kurşunlu Mahallesi 2. Hamam Sokak\'ta tek başına yaşayan Osman Genç\'in komşuları, tek katlı evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu Belediyeye bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri\'nde görev yapan çalışanlar, yaptıkları incelemede evin çöp ev haline geldiğini belirledi. Böceklerin istila ettiği evden römorklar dolusu çöp ve cam şişe çıktı. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, çöplerden arındırılan evin ilaçlandığını, ayrıca çevresinin de temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi.



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