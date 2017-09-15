T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gemlik'te çöp ev temizlendi

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine, 80 yaşındaki Osman Genç'in yaşadığı çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi

15 Eylül 2017 20:40

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine, 80 yaşındaki Osman Genç\'in yaşadığı çöp ev, belediye ekiplerince temizlendi. Evden römorklar dolusu çöp çıktı.
Kurşunlu Mahallesi 2. Hamam Sokak\'ta tek başına yaşayan Osman Genç\'in komşuları, tek katlı evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu Belediyeye bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri\'nde görev yapan çalışanlar, yaptıkları incelemede evin çöp ev haline geldiğini belirledi. Böceklerin istila ettiği evden römorklar dolusu çöp ve cam şişe çıktı. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, çöplerden arındırılan evin ilaçlandığını, ayrıca çevresinin de temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEMLİK BursaDHA BURSA GemlikKurşunlu MahallesiOsman GençEvdenKurşunlu Mahallesi 2 Hamam SokakBelediyeyeGemlik Belediyesi TemizlikBöceklerinTemizlikMüdürü Ahmet DedetürkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24