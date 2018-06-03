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Gemlik'te çocuk parkında silahlı kavga: 1 yaralı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde çocuk parkında çıkan silahlı kavgada Hakan Gedik yaralandı

03 Haziran 2018 14:49

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde çocuk parkında çıkan silahlı kavgada Hakan Gedik yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gemlik ilçesinde Yunus Emre Çocuk Parkı’nda dün gece Hakan Gedik (22) ile bir grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, Hakan Gedik\'in kalçasına isabet etti. Gedik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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