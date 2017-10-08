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Gemlik'te asayiş ve narkotik ekiplerinden operasyon

GEMLİK(Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda, farklı adreslere baskın yapıldı

08 Ekim 2017 18:26

GEMLİK(Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda, farklı adreslere baskın yapıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde uyuşturucu, tabanca, tüfek, fişek ve mermi ele geçirildi.
Bursa Narkotik Büro, Bursa Özel Harekat, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik Asayiş Büro ekipleri, Gemlik\'teki operasyonu ortaklaşa yürüttü. Gemlik Yeni Mahalle’de, özel harekat ve narkotik büro ekiplerinin de katıldığı operasyon sırasında, farklı suçlardan aranan F.A. evinde yakalandı. Gemlik’teki iki ayrı adrese yapılan operasyonda ise farklı cinste ve miktarda uyuşturucuyla 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Aynı adreste bulunan ve \'G3\' diye bilinen piyade tüfeğinin namlu ucu ise dikkat çekti.
Yapılan operasyonlarla aramalara, Bursa Narkotik Büro köpeği \'Alfa\' da kullanıldı.

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