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Gemlik'te 4 bin 760 paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi

Hurşit TOPAL/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde 2 farklı işyerinde yapılan aramada 4 bin 760 paket kaçak sigara ile 247 kilogram tütün ele geçirildi

17 Ağustos 2018 02:40

Hurşit TOPAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde 2 farklı işyerinde yapılan aramada 4 bin 760 paket kaçak sigara ile 247 kilogram tütün ele geçirildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Semerciler Mahallesi\'nde 2 farklı iş yerinin deposunda yüklü miktarda kaçak tütün mamülleri olduğu bilgsine ulaştı. Dükkanlara operasyon düzenleyen polis, 4 bin 760 paket sigara, 247 kilogram açık tütüne el koydu. İş yerleri ve sahipleri ile ilgili işlem yapılırken, ele geçirilen ürünler İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

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