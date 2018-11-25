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Gemlik'e klimalı otobüs durakları

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Çarşı Meydanı otobüs durağı ile İskele Meydanı'ndaki işçi servisi durağına klimalı kapalı durak konuldu

25 Kasım 2018 18:30

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesindeki Çarşı Meydanı otobüs durağı ile İskele Meydanı\'ndaki işçi servisi durağına klimalı kapalı durak konuldu. Klimalı duraklarla yolcuların, bekleme sırasında soğuktan ve sıcaktan etkilenmemesinin amaçlandığı belirtildi. 
\'Gemlik Buluşuyor\' ve \'Başkan Aranızda\' programlarında kent sakinlerinin taleplerini değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz\'ın \"En kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız\" dediği klimalı otobüs durağı, Çarşı Meydanı\'na getirildi. 2 bölümden oluşan 18 metre uzunluğundaki klimalı duraklar, kamyonlarla ilçeye getirilerek, vinçle platforma konuldu. Yaz- kış, özellikle mesai bitimi kent sakinlerinin yoğun olarak yer aldığı merkezde klimalı otobüs durağı hizmete alınırken, İskele Meydanı\'na da işçi servisleri bekleyenler için klimalı durak konuldu. Kapalı olan klimalı duraklarla yolcuların, bekleme sırasında sıcaktan ve soğuktan etkilenmemesinin amaçlandığı belirtildi.

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