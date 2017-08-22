Gemlik heyetine Yunanistan’da samimi karşılama 

Mustafa DEMİRCİOĞLU/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik İlçesi ile kardeş şehir olan Yunanistan\'ın Argos şehrine bağlı Nea Kios’a düzenlenen ziyaret turunda, Türk heyetine özel olarak çay demlendi.

Gemlik Belediyesi, kardeş şehir olan Yunanistan’ın Argos kentine bağlı Nea Kios\'a ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Gemlik Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcıları Vedat Büyükgölcügezli, Ahmet Avcı, belediye meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Çakmak katıldı.

Gemlik heyetini Argos Belediyesi yönetimi, Nea Kios Dernek Başkanı ve Yönetimi karşıladı. Karşılama sonrasında Yunanistan’da bulunmayan demleme çay, Gemlik heyetine özel bulunarak ikramı yapıldı.

Gemlik heyeti, daha sonra Argos Belediyesi\'ne misafir oldu. Belediye Başkanı Dimitris Kambosos ve Belediye Başkan Yardımcısı Ilias Hatzigeorgiou tarafından karşılanan heyet, belediye meclis salonunda ağırlandı. Belediye Başkanı Dimitris Kambosos, iki ülkenin kültürel birlikteliği, tarihi birlikteliği ve komşuluk ilişkileri olduğunu dile getirerek; \"İki ülkenin vatandaşları da, özünde birbirini sahipleniyor. Aradaki sorunlar geçmişten bugüne sadece siyasi olmuştur. Atalarımız, dedelerimiz Türkiye ve Türklerle alakalı çok iyi şeyler anlattı. Bizler bunları dinleyerek ve özlem duyarak büyüdük. Bugün, iki ülke ve iki şehir arasında dostluk bağları her geçen güç kuvvetleniyor. Bir daha mübadele benzeri şeylerin yaşanmamasını umuyoruz’’ dedi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, iki ülkenin de ortak değeri olan zeytin ve zeytinyağını hediye ederken, beraberinde özel saklama kabını da, Argos Belediye Başkanına armağan etti. MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da, ‘’Bir Kahvenin 40 yıl hatırı vardır’’ diyerek, Argos Belediye Başkanına kahve fincanı hediye etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ve MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, birer teşekkür konuşması yaptı.

Gemlik’ten mübadele döneminde giden Rum kökenli kişilerce kurulan Nea Kios’un Türkçe’deki karşılığı Yeni Gemlik. Aynı zamanda Gemlik Belediye Meclisinden alınan kararla, Gemlik’in kardeş şehri sayılıyor.

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