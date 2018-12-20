Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi hizmete girdi

Mehmet BULDU/GEMLİK(Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde sosyal yaşam merkezi ve düğün salonu olarak kullanılan bina restore edilerek, Cemil Meriç Kültür Merkezi adıyla hizmete girdi. Dualarla açlış yapılan merkezde ilk programı Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu yaptı.

Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi, dualarla açıldı. Açılış programına Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ve çok sayıda vatandaş katıldı. 700 kişi kapasiteli Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi’ndeki ilk programı Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu yaptı. Hatipoğlu, “Gemlik’in çok güzel bir kültür merkezi olmuş. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Gemlik’e hayırlı uğurlu olsun” dedi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da sosyal ve kültürel yatırımların son sürat devam ettiğini belirterek, \"Daha önce sosyal yaşam merkezi ve düğün salonu olarak faaliyet gösteren çok amaçlı salonumuz artık konferanslara, tiyatrolara, konserlere, seminerlere ve daha bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak bir kültür merkezi oldu. Adına ise çok önemli yazarlarımızdan biri olan Cemil Meriç’in adını verdik. Kendisini de bu vesile ile rahmetle anıyoruz” dedi.

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