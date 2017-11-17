Gemlik Belediyesinde bir memur daha açığa alındı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik İlçesi\'nde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde görevli 32 yaşındaki memur Uygur K., bazı emlakçılarla iş yaptığı gerekçesiyle açığa alındı.

Gemlik\'te emlakçılık yapan Ömer T., 14 Kasım tarihinde kamyonetinde tabancayla bacaklarından ve kolundan vurularak yaralandı. Olayla ilgili Gemlik Belediyesi\'ne iş yapan bir taşeron firmada işçi olarak çalışan Erdinç A. gözaltına alınıp, tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ömer T.\'nin Erdinç A. ile arsa işi yaptığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, daha önce İmar Müdürlüğü\'nde çalışan, şimdi ise Fen İşleri\'nde görev yapan Uygur K.’nın da bazı emlakçılara inşaat izni olmayan yerlerden yakın zamanda imara açılması planlanan yerleri bildirdiği ve bu işbirliğinin sonunda da önemli miktarda kazanç elde ettiği öne sürüldü.

’AÇIĞA ALDIK, İHRACINI İSTİYORUZ’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Adı geçenle alakalı Emniyet Müdürlüğümüzden gelen evrak doğrultusunda işlem yaparak açığa aldık ve soruşturma açtık. Belediyede çalışırken aynı sektöre dışarıda özel kişilere de hizmet verilmesini asla kabul edemeyiz. İşin içerisinde önemli ölçüde gelir temini olduğunu da düşünürsek, bizler için ciddi anlamda sakıncalı bir durum. Biz Uygur K.’yı da daha önce İmar Müdürlüğü\'nde yolsuzluk yapan İ.D. gibi açığa aldık ve ikisi ile alakalı memuriyetten ihraç edilmelerini talep ettik’’ dedi.

Yılmaz, soruşturmayı da yakından takip ettiklerini belirterek, belediyede inceleme yapmak üzere müfettiş çağırdıklarını kaydetti.