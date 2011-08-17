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Yaşam

Gemlik 4.0 ile sallandı ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 01:48

-Gemlik 4.0 ile sallandı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde hafif şiddette deprem meydana geldi.  AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden aldığı bilgiye göre, deprem saat 20.30 Bursa sınırlarındaki Gemlik Körfezi'nde (Marmara Denizi) meydana geldi. Enstitü, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Deprem iftardan hemen sonra oldu, çok kısa sürdü'' dedi. Çelik, depremde herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve yerin 9,48 kilometre derinliğinde saat 20.30'da 4.3 büyüklüğünde hafif şiddette bir deprem kaydedilmişti.

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