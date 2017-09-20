Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'ne Hırvatistan\'ın Rasa Limanı\'ndan gemiyle 2 bin 158 angus getirildi. Büyükbaş hayvanlar daha sonra kamyonlarla çevre il ve ilçelere gönderildi.

Bu yıl ithalatı planlanan 500 bin baş anguslar peryodik olarak getirilmeye başlandı. Hırvatistan’ın Rasa Limanı\'ndan yüklenen ve gece ışıklarıyla 5 yıldızlı otel görünümündeki 2 bin 158 angusu taşıyan \'Sarah\' adlı gemi dün gece Bandırma Çelebi Limanı\'na yanaştı. Sağlık kontrolleri yapılan hayvanların tahiyesi sabaha kadar sürdü. Kesimlik olarak ithal edilen bu hayvanların bir kısmı Bandırma\'da kalırken, büyük bölümü ise çevre il ve ilçelerdeki besicilere gönderildi.

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