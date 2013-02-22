Gemiye haciz geldi, mürettebat denizde mahsur kaldı!

Tekirdağ'da, sahibinin borcundan dolayı haczedilen geminin mürettebatının denizde mahsur kaldığı bildirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Martaş Limanı açığında, İstanbul İcra Dairesi tarafından haczedilen Türk bayraklı “Emre T” adlı geminin 9 kişilik mürettebatının mahsur kaldığı bildirildi.

Sahibinin bir akaryakıt firmasına olan borcundan dolayı haczedilen 4 bin 800 grostonluk “Emre T” adlı geminin, 9 kişilik mürettabatı ile birlikte 10 gündür denizde beklediği öğrenildi.

Kimyasal madde taşıyordu

Geminin kimyasal madde taşımacılığı yaptığı, haczedilmesinin ardından kimyasal maddelerin başka bir gemiye aktarıldığı kaydedildi.

Marmaraereğlisi Martaş Limanı yetkililerinin römorkörlerle mürettebatın yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yardım götürdüğü belirtildi.

Tekirdağ Liman Başkanlığı yetkilileri, geminin Martaş Limanı'nın ticari faaliyetlerini aksatmaması ve liman güvenliği nedeniyle açıkta bekletildiğini, mürettebatın da geminin icralık olmasından dolayı ilgili yasalar ve sorumlulukları gereği gemiyi terk edemediğini belirtti.

'Suyumuz yok, yakıtımız yok'

Geminin Başmühendisi Sırrı Turan, su ve kumanya sıkıntısı çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Suyumuz yok, kumanyamız yok ve en kötüsü yakıtımız yok. Jeneratörümüz bitti bitecek, yakıt en büyük problemimiz. Deniz suyu alarak ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Artık yardımlarla nereye kadar gideriz bilemiyoruz. Buradan telefonla avukatlarımızla görüşüyoruz, hukukçularımızla görüşüyoruz.”

Martaş Limanı'nın 300 metre açığında beklediklerini anlatan Turan, “Bir fırtına kopsa gemi sürüklenir. Bir yerlere çarpabilir. Bu gemi kimyasal tanker. Gece başka bir gemi çarpabilir. Çevre ve gemi güvenliği için burada durmak zorundayız” dedi.