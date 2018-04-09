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Geminin çarptığı yalıda inceleme

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme yapılıyor

09 Nisan 2018 15:58

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı\'nda Malta bayraklı \"Vitaspirit\" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda inceleme yapılıyor. 
Edinilen bilgiye göre, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'nden iki kişilik bir ekip sabah saatlerinde yalıya gelerek inceleme başlattı. Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenilirken Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme için gelmesi bekleniyor. Sahil Güvenlik ekipleri ve zabıtanın yalı çevresinde fotoğraf çekerek son durum hakkında bilgi aldığı görüldü. 

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