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GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIDA ÇALIŞMA BAŞLADI

* Askılama yöntemiyle, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek

09 Mayıs 2018 15:11

* Askılama yöntemiyle, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı\'nda  geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmaları başlandı. 
İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı \"Vitaspirit\" isimli gemi, 7 Nisan\'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına başalanacağı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Yalıdaki askılama çalışması

(ARŞİV)
-Yalının havadan görüntüleri
-Geminin yalıya çarpma anı


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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