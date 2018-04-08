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Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın içi görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndaki yalıda ağır hasar olduğu görülüyor

08 Nisan 2018 16:29

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı geminin dümeni kilitlenince çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali görüntülendi.

Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Umur Kaza, "Kaza, Karadeniz istikametinden gelen geminin ana makinesinin çökmesi sonucu manevra kabiliyetinin durması, elektrik sistemlerinin çökmesi, motorların stop etmesi sonucunda kontrolü kaybedip doğrudan yalıya girmesiyle oluyor. Zarar çok büyük bir boyutta" dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç, yalının son halinin fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda, yalıdaki hasarın büyüklüğü görülebiliyor:

 

 

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