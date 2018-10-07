Gemini yeni işbirliğiyle dijital varlıklar için sigorta hizmeti sunuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ekim (DHA) – ABD’li ünlü Bitcoin yatırımcıları Tyler ve Cameron Winklevoss’un kurucusu olduğu kripto para birimleri borsası Gemini, kullanıcıların dijital varlıklarını korumak amacıyla bir sigorta şirketiyle işbirliği yapıldığını duyurdu.

Gemini, Birleşik Krallık merkezli sigorta şirketi Aon ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, 1 Ekim’den itibaren kullanıcılara dijital varlıklarını saklama hizmeti verecek. Gemini Risk Yönetimleri Direktörü Yusuf Hussain, söz konusu işbirliğiyle ilgili şöyle konuştu:

“Kullanıcılar, dijital varlıkları için geleneksel finansal kurumlardan alıştıkları sigortalı korumayı arıyor. Varlıklarını sigortalayan kullanıcılarımızı eğitmek yalnızca onlara koruma sağlamakla yetinmiyor, aynı zamanda kripto para birimleri endüstrisindeki müşteri korumacılığı için de bir standart belirliyor.”

