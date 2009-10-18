Gemilerin gürültüsü deniz memelilerini kör ediyor

Ticari ya da denizde petrol arama çalışmalarında kullanılan gemiler gibi etkenlerin deniz memelilerini ''kör'' ettiği bildirildi.

Kanada'nın Quebec eyaletinde bu hafta düzenlenen deniz memelileri konulu uluslararası kongrede uzmanlar, bugüne dek pek de önemsenmeyen bir konuya değindiler: ''Deniz memelilerinin gürültüden rahatsız olması.''

20 yıldır ticari balina avı yasağının yürürlükte olmasına ve kimyasal maddelerin denizlere dökülmesini yasaklamaya yönelik katı kuralların dayatılmasına karşın, Atlas Okyanusu'ndaki mavi balinalar ya da Kanada'nın kimi bölgelerindeki beyaz balinalar gibi birçok türün soyunun yine de tükenmekte olduğunu gören uzmanlar, birkaç yıldır insan kaynaklı gürültünün deniz memelilerine etkilerini araştırıyorlar.

Kongrenin başkan yardımcısı Kanadalı biyolog Robert Michaud, Fransız okyanus uzmanı Jacques-Yves Cousteau'nun ''Deniz, sessiz dünya'' sözünü hatırlatarak, bugün durumun hiç de Kaptan Cousteau'nun söylediği gibi olmadığını, hatta denizlerin çok gürültülü duruma geldiğini söyledi.

Güneş ışığının ulaşamadığı çok derin sularda yaşayan memelilerin ''kulaklarıyla gördüklerini'', birbirleriyle haberleşmek, tehlikeyi anlamak ve avlanmak için bu hayvanların birçok ses çıkarıp duyduklarını belirten uzmanlardan Yvan Simard, araştırmaların deniz memelilerinin, gürültünün çok yüksek olduğu bölgeleri terkettiğini gösterdiğini, insan faaliyetlerinin bu hayvanların yaşam alanlarını ele geçirdiğini vurguladı.

Simard, en önemli gürültü kaynağının ticari gemiler ve petrol arama gemileri olduğunu, bu seslerin balinaları rahatsız ettiğini belirtirken, kongre katılımcılarından Stacy de Ruiter, insan kaynaklı gürültünün özellikle de askeri sonar sistemlerinin kimi balina ve yunusları şaşırttığına ve karaya vurmalarına yol açtığına dikkati çekti.

Turistleri taşıyan küçük teknelerin bile deniz dibinde gürültüye neden olduklarını aktaran uzmanlardan Ian McQuinn da yıllarca bir fabrikada çalışan kişinin ilerde, çalışmaya başlamadan önce sahip olduğu işitme düzeyini yitirmesi gibi, bu hayvanlarda da işitme kaybının olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, denizdeki ''kör edici'' gürültüye karşı mücadele etme çağrısında bulundular.