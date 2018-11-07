Gemiden sızan sintine atığı ve fuel oil, İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu

Dinçer AKBİR-Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 2 gün önce bir gemiden sızdığı tahmin edilen fuel oil ve sintine atığı, sahil kıyısında kirliliğe neden oldu. Temizlik çalışmalarına başlanırken, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, \"Bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil\" dedi.

İzmit Körfezi\'nde Darıca ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde 2 gün önce, görülen kıyı kirliliği ihbarı üzerine Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde kirliliğe neden olan maddenin fuel oil ve sintine atığı olduğunu belirledi. Temizlik çalışmaları kapsamında deniz yüzeyine sıvı emici ve yayılmayı engelleyici bariyerler çekildi. Denizden alınan numuneler laboratuvara gönderilerek, atığın hangi gemiden sızdığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Denizdeki kirlilik ile ilgili açıklama yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, \"Burası 3-4 gün önce çok temiz bir yerdi. Sahil tamamen ikinci bir boğaz dediğimiz Darıca\'nın sahili burası. Gemiler çok yaygın ve körfezdeki bu trafikten dolayı da hangi geminin ne zaman atık bırakacağını bilemiyoruz. Böyle bazı günler bunlar oluyor. Çevre Müdürlüğümüzle beraber atıkları emici malzemelerle bir mücadele içerisindeyiz. Şu ana kadar da iyi bir sonuç alındı. Tabi bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması, tamamen sahada ve körfezde olması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil. Vatandaşın bir hafta önce denize girdiği yerin, şu anda temizlenmesiyle ilgili büyük bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Onu da belli bir ölçüde sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI