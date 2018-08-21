Gemiden düştü; yaklaşık 10 saat yüzen kadın sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Hırvatistan’dan İtalya’ya giden Norwegian Star isimli kruz gemisinden denize düşen İngiliz Kay Longstaff isimli kadın, yaklaşık 10 saat kaldığı denizde, sahil güvenlik ekipleri gelene kadar yüzdü. Soğuk suyu hissetmemek ve hipotermi geçirmemek için Longstaff sürekli şarkı söylediğini anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre gemiden düşmeden önce alkollü olduğu ve bir kadınla tartışma yaşadığı belirtilen İngiliz kadın yaklaşık 10 saat boyunca Adriyatik Denizi’nde yaşam mücadelesi verdi. Hırvatistan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarma uçağı, dün sabah yerel saatle 09:45’te Adriyatik Denizi’nin 60 mil açığında Longstaff’ı tespit etti. Kadının gemide olmadığının aile bireyleri tarafından fark edilmesiyle harekete geçen kurtarma ekipleri geminin rotası üzerinde arama çalışmaları başlattığı aktarıldı.

İngiliz basınının ‘mucize İngiliz’ olarak isimlendirdiği 46 yaşındaki Longstaff, bulunduğunda uzun süre soğuk suda kaldığı için hipotermi belirtileri gösterdi ancak ‘beklenmedik’ bir şekilde kurtarma gemisinden hastaneye getirilene kadar önemli oranda iyileşti. Soğuğu hissetmemek için sürekli şarkı söylediğini söyleyen kadının gemiden nasıl düştüğüne ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Longstaff, kendisini kurtaran sahil güvenlik ekiplerine teşekkür ederken toplu fotoğraf da çektirdi.