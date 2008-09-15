Gemideki dehşet dakikalarını anlattı

Bandırma Limanı'nda ''Hayat-N'' adlı Ro-Ro gemisinin battığı bölgedeki arama çalışmalarını endişeli bakışlarla izleyen Kadir Kalın, yaptığı açıklamada, kendisi gibi kamyon şoförü olan amcası ile Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden bor madeni yükledikleri kamyonlarıyla İstanbul'a gitmek üzere gemiye bindiklerini bildirdi.



Kalın, amcasının olay sırasında geminin üst bölümündeki kafeteryada çay içtiğini, kendisinin ise aşağıda kamyonunda olduğunu söyledi. Geminin, kapaklarının kapanmasının ardından yan yatmaya başladığını anlatan Kalın, şöyle konuştu:



''Halatlar serbest bırakılınca gemi bir sağ bir sol yaptı, o anda olanlar oldu. Millet feryat ediyordu o sırada ne Sahil Güvenlik geldi ne jandarma geldi. Sağ olsun limanın botlarını gönderdiler, bizleri öyle kurtardılar. Olay anının vahametini ancak yaşayan bilir. Bağıran, çağıran, salavat getiren, telefonla çoluk çocuğuyla helalleşen feryat eden insanlar vardı, Geminin battığını görünce can yeleği istedik, bize yağmurluk verdiler. Böyle bir şey var mı?''



“Ben de eşimle hellaleştim”



Kendisinin de kurtulamayacağı düşüncesiyle ilk aklına gelenin eşini arayarak helalleşmek olduğunu ifade eden Kalın, şunları söyledi:



''Ben de eşimi arayarak 'Hakkını helal et, biz gidiyoruz, çocuklara iyi bak' dedim. Hanım da 'sen ne diyorsun ya' diye bağırdı. Ben de 'Vallahi gidiyoruz. Annemi, babamı da ara, onlara da söyle, onlar da hakkını helal etsin' dedim. Biz kurtulduktan sonra çocuklar Bandırma Limanı'na geldiler.''



Konuşması sırasında zaman zaman gözleri dolan Kalın, kendisinin kurtulmasına rağmen amcasının kayıp olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''Amcam da kamyonuyla gemideydi. Olaydan kısa süre önce kafeteryada onunla konuşmuştuk. Ben kurtuldum ama o gemiden çıkamadı. Akşamdan beri arama çalışmaları sürüyor. Ben de merakla amcamı bekliyorum. Amcamın hayatta olma ihtimali ne durumda bilemiyorum ama eşi ve çocukları da durumdan haberdar olup geldiler. Onlar da benim gibi endişeyle bekliyorlar.''



Bu arada, Bandırma Limanı'ndaki yürüyüş yolunda toplanan vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.



