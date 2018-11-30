Gemi trafiğine fırtına engeli

Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)-OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Karadeniz\'e geçmek isteyen çok sayıda gemi, Boğaz\'daki güçlü akıntı ve fırtına nedeniyle Marmara Denizi\'nde bekletiliyor.

Kuzeyden esen rüzgarın etkisi ile Boğaz akıntısının gücü daha da artıyor. Karadeniz\'e geçmek isteyen gemiler, boğazdaki güçlü akıntı ve Karadeniz\'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi\'nde bekletiliyor.

Çok sayıda geminin Ahırkapı ve Yenikapı açıklarında demirlediği öğrenildi. Karadeniz\'den gelip İstanbul Boğazı\'ndan Marmara Denizi\'ne geçmek isteyen gemilerin ise kontrollü olarak geçişlerine izin veriliyor.

