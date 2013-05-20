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Yaşam

Gemi, töreni beklemeden battı

Rize'de dalış eğitimi için batırılması planlanan gemi, kendiliğinden battı

20 Mayıs 2013 10:37

Rize’de dalış eğitimi verilmesi ve balıklar için yapay yuva oluşturması amacıyla törenle batırılacak olan gemi, törenin yapılacağı alana götürülürken dalga nedeniyle su alıp kendiliğinden battı. Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, ''Zaten batırılacaktı. Doğal batma oldu'' dedi.
 
Rize Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü ortaklaşa olarak Karadeniz’de dalış eğitimi vermek ve balıklar için suni yuva oluşturmak amacıyla Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın atıl duruma çıkardığı SG 123 adlı 60 metre uzunluğundaki gemiyi satın aldı.

Rize’ye getirilen gemi Fener Mahallesi’nde Karadeniz’in 100 metre açığında 20 metre derinliğe batırılmak üzere limandan hareket ettirildi.

Saat 14.00’de törenle batırılması planlanan gemi römorkörler yardımıyla çekilerek belirlenen yere götürüldüğü sırada dalgalı deniz nedeniyle su almaya başladı.

Gemi daha önceden belirlenen yerin 1 mil doğusunda kendiliğinden 2 dakikada sulara gömüldü.

 

'Doğal batma oldu'

 

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, kullanılmayan gemiyi dün saat 14.00 itibariyle batırmak için plan yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Gemiyi çekerken denizin fırtınalı olması nedeniyle kendiliğinden battı. Zaten batırılacaktı. Doğal batma oldu. Batması gereken noktaya biraz uzak mesafede battı.

Biz o alana başka batıklar da yerleştireceğiz. Hem sualtı sporları yapılacak hem de balıkların kolayca yuva yapmalarını sağlanacak.''

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