-GEMİ BASKININDA YARALANAN ÖKENEK GAZZE'YE GİDECEK SİVEREK (A.A) - 03.08.2010 - İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında yaralanan Siverekli Cevdet Ökenek, tekrar Gazze'ye gidecek. İlçeden hareket ederken gazetecilere açıklamada bulunun Ökenek, Avrupa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonda, bir grubun Mısır üzerinden Gazze'ye gideceğini belirtti. Bu organizasyonda Gazze'ye götürülmek üzere ''Mavi Marmara gazileri'' arasında kura çekilişi yapıldığını aktaran Ökenek, ''Gazze'ye gidecek 10 kişi kurayla tespit edildi. Kurada benim de ismim çıktı. Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısından Gazze'ye gideceğiz'' dedi. Gazze'ye gidecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Ökenek, ''Bu yolculuğa çıkacağım için çok mutluyum. Yarım kalan yardım işimizi tamamlamanın mutluluğunun yaşıyorum. Tüm Müslümanları Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyorum'' diye konuştu. Bu arada Türkiye'den gidecek 10 kişinin İstanbul'dan uçakla Mısır'a gideceği, burada Avrupa'dan gelen grupla birlikte, Refah Sınır Kapısından Gazze'ye geçiş yapacağı kaydedildi.