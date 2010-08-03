T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GEMİ BASKININDA YARALANAN ÖKENEK GAZZE'YE GİDECEK SİVEREK (A.A)

03 Ağustos 2010 15:35

-GEMİ BASKININDA YARALANAN ÖKENEK GAZZE'YE GİDECEK SİVEREK (A.A) - 03.08.2010 - İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında yaralanan Siverekli Cevdet Ökenek, tekrar Gazze'ye gidecek. İlçeden hareket ederken gazetecilere açıklamada bulunun Ökenek, Avrupa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonda, bir grubun Mısır üzerinden Gazze'ye gideceğini belirtti. Bu organizasyonda Gazze'ye götürülmek üzere ''Mavi Marmara gazileri'' arasında kura çekilişi yapıldığını aktaran Ökenek, ''Gazze'ye gidecek 10 kişi kurayla tespit edildi. Kurada benim de ismim çıktı. Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısından Gazze'ye gideceğiz'' dedi. Gazze'ye gidecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Ökenek, ''Bu yolculuğa çıkacağım için çok mutluyum. Yarım kalan yardım işimizi tamamlamanın mutluluğunun yaşıyorum. Tüm Müslümanları Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyorum'' diye konuştu. Bu arada Türkiye'den gidecek 10 kişinin İstanbul'dan uçakla Mısır'a gideceği, burada Avrupa'dan gelen grupla birlikte, Refah Sınır Kapısından Gazze'ye geçiş yapacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24