'Gelsinler ama vekil olmaya gelmesinler'

T24 - Fikri Sağlar ve Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye dönmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu “Sade vatandaş gibi gelecekseniz başımızın üstünde yeriniz var. Milletvekili listesinde adını görmedikten sonra kıyameti koparacaklarsa gelmesinler” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar ve Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye dönmesine ilişkin bir soru üzerine, “Sosyal demokrat ve yurtsever kişilere ‘CHP’ye gelmeyin’ diye bir söylem geliştirme lüksümüz yok. Ama milletvekili olmaya geliyorlarsa hiç gelmesinler” diye konuştu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Dün sabah kahvaltısında Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “CHP’ye gelen herkesi kucaklamak istiyoruz. Milletvekili listesinde adı olması şartıyla gelen kimseyi kabul etmiyoruz. CHP iktidarı için sade vatandaş gibi gelecekseniz başımızın üstünde yeriniz var. Listede adını görmedikten sonra kıyameti koparacaklarsa gelmesinler.”



Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek için yaptığı “Halkın haykırışlarına son verecek insani taleplerine kulak verin” çağrısını doğal karşıladığını belirterek, şöyle konuştu: “Halkın taleplerinin bir siyasetçi tarafından göze alınmaması söz konusu olamaz, ama keşke Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir için de aynı çağrıyı yapsaydı. Türkiye, Müslüman ve laik bir ülke olarak İslam dünyası için rol model olabilir. Bizim yöneticilerimiz onlara, onların halkı bize benzemek istiyor. O halkların Türkiye’ye benzemesiyle Türkiye çok daha farklı bir düzeye gelmiş olacaktır. Ortadoğu halkları eksen kaymasını ortadan kaldıracak.”







