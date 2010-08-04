Gelmiş geçmiş en çok tıklanan şarkı

T24- Black Eyed Peas’in ‘I Gotta Feeling’ adlı şarkısı tüm zamanların en çok tıklanan şarkısı oldu.

İŞTE EN ÇOK TIKLANAN ŞARKI





Amerika’nın dünyaca ünlü funk müzik gubu Black Eyed Peas’in son albümü 'The E.N.D’de yer alan ‘I Gotta Feeling’ adlı şarkı internetteki müzik sitelerinde tüm zamanlarda en çok tıklanan şarkı oldu. Şarkının tıklanma sayısının 6 milyon barajını aştığı belirtildi.

Grubun kurucusu ve aynı zamanda solisti olan Will.i.am, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

”Bizi internetten tam olarak kaç kişi dinliyor bilmiyorum, ama bu durum grubumuzu ve yaptığımız işi yüceltiyor. Şunu da unutmayalım ki şarkının bu kadar başarılı olmasının arkasında hiç kuşkusuz David Guetta’nın etkisi büyük. ‘I Gotta Feeling’, pozitif duygular içeren bir şarkı olduğundan belirsizlikler ve soru işaretleriyle dolu bir dünyada insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor.”





