Geliştirdikleri projeyle okul terkini engellemeyi hedeflediler

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama-Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Maltepe Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2 yıl önce ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte’ projesi okul terki riskiyle karşı karşıya olan öğrencilerin okula bağlılıklarını artırmayı hedefliyor. Bu çalışmanın sonuçları, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 30 Kasım\'da gerçekleşecek sempozyumda aktarılacak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Ekim 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte’ projesi meyvelerini vermeye başladı. Projeye, Maltepe Üniversitesi psikoloji ve sosyal hizmet bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı. Maltepe Kaymakamlığı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin idarecileri ve rehberlik servisi işbirliğinde “bağlanma odaklı ekolojik sistem yaklaşımı” temel alınarak, okul terki riski ile karşı karşıya bulunan lise öğrencilerinin örgün eğitimin dışına sürüklenmeleri engellenmeye çalışıldı.