Gelişmiş ülkeler, yıl sonuna kadar 1.2 milyar doz ihtiyaç fazlası aşıya sahip olacak

Zengin ülkeler, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 1,2 milyar ihtiyaç fazlası aşıya sahip olacak.

Bilimsel veri analizi şirketi Airfinity’e göre, küresel aşı üretiminin yıl sonuna kadar 12 milyar dozu aşabileceğini tahmin ediyor. Ancak gelişmiş ülkeler, ihtiyaçlarının iki katını sipariş ettiği için, ellerinde yıl sonuna kadar 1,2 milyar ihtiyaç fazlası aşı olacağı tahmin ediliyor.

Sözcü’nün aktardığına göre, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu gelişmiş ülkeler, ön siparişler nedeniyle ellerinde çok sayıda ihtiyaç fazlası aşıya sahip olacak. Pek çok kâr amacı gütmeyen kuruluş, bu ülkelere 12 yaşın üzerindeki nüfuslarının yaklaşık yüzde 80’ini aşıladıktan sonra ellerindeki aşıyı az gelişmiş ülkelere aktarma çağrısı yapıyor.

Aşılamanın artmaması yoksul ülkelerin ekonomisini etkiliyor

Birleşmiş Milletler’e göre, yüksek gelirli ülkelerdeki insanların yüzde 57’si 30 Ağustos’a kadar en az bir doz aşı oldu. Düşük gelirli ülkelerde bu rakam sadece yüzde 2.

Aşılanmanın küresel olarak gerçekleşememesi ise pandeminin bitmesini geciktirdiği gibi yeni varyantların yayılmasının da önünü açan bir gelişme. Küresel aşı hızının artmaması da ekonomik olarak zor günler yaşayan yoksul ülkeler için daha büyük bir felaket anlamına geliyor.

Özellikle turizme bağımlı ekonomileri olan pek çok ülke ciddi ekonomik sıkıntılar çekmeye devam ediyor.

Covax işe yaramadı

Düşük gelirli ülkeler aşı sözleşmelerinde kendilerini güvence altına alacak güce sahip olmadığı için, tedarik konusunda büyük ölçüde Dünya Sağlık Örgütünün corona virüsü aşıları için Küresel Erişim Programı Covax’a bağımlı.

Covax’ın asıl amacı, 2021’in sonuna kadar üçte ikisi düşük gelirli ülkelere olmak üzere en az 2 milyar doz aşı dağıtmaktı. Ancak 30 Ağustos’a kadar bu sevkiyatın sadece yüzde 11’i gerçekleşebildi.