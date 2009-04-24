'Gelişmeleri sadece Türk milleti bilmiyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki gelişmeleri değerlendirirken, "Demek ki Ermenistan konuyu biliyor, arabuluculuk yapması münasebetiyle İsviçre biliyor, Türkiye'den katılan şahıslar biliyor, bilmeyen sadece Türk milleti ve TBMM'dir" dedi.



Bahçeli, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dışişleri Bakanlığı'nın dün Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine yönelik bir "yol haritasının belirlendiği" yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:



"MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli takım maçı münasebetiyle Erivan'a ziyaretinden bugüne kadar geçen süre içinde, Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkındaki görüşlerimizi net olarak ifade ettim. Hala o görüşlerimizi koruyoruz. Ama dün akşam geç saatlerde Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamayı incelediğimiz vakit orada, İsviçre'nin arabuluculuğunda Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirme sürecinin başlatıldığına dair bir mutabakatın sağlandığı ifade ediliyor. Bunun gelecekteki değerlendirmesinin de belirlenecek bir yol haritasıyla gerçekleştireceklerini ifade ediyorlar. Demek ki Ermenistan konuyu biliyor, arabuluculuk yapması münasebetiyle İsviçre biliyor, Türkiye'den katılan şahıslar biliyor, bilmeyen sadece Türk milleti ve TBMM'dir. O zaman hangi mutabakatın sağlandığı konusunda zannederim önümüzdeki günlerde ya Başbakan ya da Dışişleri Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesinde yarar vardır. Gelişmeleri takip edeceğiz. Mutabakatın derinliği hakkında bilgi sahibi değiliz. Bunları inceliyoruz. Ama bugüne kadar yapılan açıklamaları dikkate aldığımızda sınırların açılması noktasında acaba ileri bir adım mı atıldı? Bunu takip etmekteyiz."



'MHP, uzlaşılabilecek alanları görmek ister'



Bahçeli, Anayasa değişikliği konusunda görüşlerinin sorulması üzerine de bu konuda MHP'nin ve TBMM'de grubu bulunan veya temsil edilen diğer siyasi partilerin düşüncelerini kamuoyu ile paylaştığını ifade etti. Devlet Bahçeli, "Ama önümüzdeki günlerde bu anayasa değişikliğinin ne şekilde olacağını biz de merak etmekteyiz. Acaba AB dayatmaları paralelinde veya son günlerin siyasi moda kavramı olan bazı açılımları yönlendirmek açısından bir değişiklik olacak ise MHP böyle bir değişikliğin siyasal zemininde CHP, DTP ve AK Parti'nin uzlaşabildiği alanları görmek ister" dedi.



"Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine de Bahçeli, "Ülkenin her konusunu tartışma zeminine çekmeye gerek yok. Anayasada ifadeler çok açık. 7 deseniz birinin, 5 deseniz bir başkasının işine gelir. Ama kamuoyunu ilgilendiren konu Anayasal metindir" ifadesini kullandı.



Devlet Bahçeli, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Erdoğan ile bir süre sohbet etti.





