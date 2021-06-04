Gelişmekte olan ülkelerin yurtdışı borçlanması son 6 yılın en düşük seviyesinde

Gelişmekte olan ülkelerin yurtdışı borçlanması, toparlanma ve finansal kuruluşlardan gelen parasal teşviklerin finansman ihtiyacını azaltmasıyla 6 yılın en düşüğüne geriledi.

Bloomberg'e göre gelişmiş ülkelerdeki ultra düşük faizlere rağmen, gelişmekte olan ülkeler Mayıs ayında dolar ve euro cinsinden 6 milyar borçlanabildi. Bu borçlanma 2015 Mayıs ayından bu yana en düşük borçlanma.

Gelişen piyasaların ihraç ettiği dolar cinsi tahvil ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine tahvili faizi arasındaki fark 2020 Şubat ayındaki seviyelere kadar gerileyerek 327 baz puan oldu. Bu da 10 yıllık ortalama olan 347 baz puanın altında bulunuyor.

ING Bank Gelişen Piyasalar Stratejisti Trieu Pham’a göre, bazı gelişmekte olan ülkeler yılın ilk başlarında erken bir finansman sağlama yolunu seçti. Bazılarıysa Avrupa Birliği toparlanma fonu ya da IMF’in yoksul ülkeler için sağladığı kredileri kullanmayı tercih ederken artan emtia fiyatları sayesinde vergi gelirlerini artırdı.

“Geçen yılla karşılaştırıldığında piyasada olağanüstü bir sakinlik var” diyen Pham, ihraçların bu seviyelerde kalmasının şaşırtıcı olacağını belirtti.